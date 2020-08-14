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Son dakika: Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

Son dakika haberine göre ve 'da gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçaklığı operasyonunda 65 bin tarihi eser ele geçirildi. , Twitter hesabından duyurdu.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Bakan Ersoy duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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