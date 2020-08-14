Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümü!
Mehmet Kaplan kimdir? Son dakika haberine göre, Gaziantep'de Duygu D. isimli genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, genç isimin kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümü...
Mehmet Kaplan kimdir? Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, genç isimin kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şüpheli ölüm sosyal medyanında gündemine düşüyor. Peki, Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümü...
Gaziantep'te yaşanan sır ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA! OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇOCUK SON ANDA KAÇTI
Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?
Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.