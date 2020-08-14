Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümü!

ÇOCUK SON ANDA KAÇTI

Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.