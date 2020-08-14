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Bakan Koca 14 Ağustos verilerini paylaştı! Günlük test sayında rekor

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Giriş: 14.08.2020 20:01
Güncelleme:14.08.2020 20:10
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 14 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre günlük test sayıları 70 bini aşarak rekor kırdı. Peki bugünkü yeni vaka sayısı kaç? Kaç kişi vefat etti? İşte Türkiye'deki koronavirüs tablosunda son durum?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 14 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, toplam can kaybı 5 bin 934 oldu. 923 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.8, ağır hasta sayısı 656 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" uyarısını yaptı.

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