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Son dakika: Kadın sürücüye saldıran kişi tutuklandı

dakika haberleri... 'da trafikte Diş hekimi Sena Koçak'a saldıran Emre Etyemez, gözaltına alındı. Türkiye'de gündem olan görüntülerin ardından hakim karşısına çıkan Etyemez, tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Kadın sürücüye saldıran kişi tutuklandı

Diş hekimi Sena Koçak, Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından vahşi sürücü gözaltına alındı.

TRAFİK MAGANDASI İÇİ KARA VERİLDİ

Alibeyköy'de, trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emre E. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Emre E'nin tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinde, eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürdü.

İfadesinde, aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzilar E'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Alibeyköyde saldırıya uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı: Bu bir vahşet ALİBEYKÖY'DE SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: BU BİR VAHŞET

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