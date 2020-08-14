14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

’te Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü / propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: Cezaevine ayakkabı tabanında örgüt talimatı ADANA MERKEZLİ 6 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: CEZAEVİNE AYAKKABI TABANINDA ÖRGÜT TALİMATI
Adanada PKK/KCK operasyonu! Gözaltına alındılar... ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU! GÖZALTINA ALINDILAR...
İzmirde PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı İZMİR'DE PKK/KCK OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA