Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.