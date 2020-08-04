04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2020
ABONE OL
Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir minibüste tarihi eser taşındığı belirlendi.

İlçede durdurulan araçtaki aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 160 sikke, 14 yüzük ve 60 tarihi obje bulundu.

Operasyonda, jandarma ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA