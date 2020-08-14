Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir? İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. AHMET KIZILAY KİMDİR?

Ahmet Kızılay, 1966 yılında Malatya Hekimhan'da dünyaya geldi. 289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.

1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Ahmet Kızılay evli ve 2 çocuk babasıdır.