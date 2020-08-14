Son dakika: Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı
Son dakika haberine göre Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı.
Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.