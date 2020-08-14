14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

Son dakika: Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

Son dakika haberine göre 'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı.

Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA