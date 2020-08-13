Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine dev destek #TamBağımsızEkonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.