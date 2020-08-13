13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine dev destek #TamBağımsızEkonomi

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine dev destek #TamBağımsızEkonomi

Son dakika haberi... 'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı kutlu mücadeleye büyük destek vererek #TamBağımsızEkonomi hashtagini gündeme taşıdı ve 1. sıraya yükseltti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine dev destek #TamBağımsızEkonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: 7 YILDIR BATTIK BİTTİK LOBİSİ AYNI KİŞİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan flaş açıklamalar HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA