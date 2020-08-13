Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine dev destek #TamBağımsızEkonomi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı kutlu mücadeleye büyük destek vererek #TamBağımsızEkonomi hashtagini gündeme taşıdı ve 1. sıraya yükseltti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.