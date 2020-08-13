HDP'liler taciz ettikleri kadını böyle tehdit etmiş: Söylersen sonun kötü olur

Geçtiğimiz haftalarda HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra HDP, Cizre'de yaşanan taciz skandalıyla çalkalanıyor. Yargıya taşınan iddiaya göre HDP Cizre ilçe başkanlığında görevli 5 yönetici, yine partili olan bir kadına sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunmuştu. Mağdur kadının ise ilk ifadesi ortaya çıktı. Önceki vakada olduğu gibi, kendisinin şikâyet etmemesi için baskı ve tehdit edildiğini ileri süren mağdur kadının yaşadıkları sosyal medyaya yansıyınca olay yargıya taşınırken, cinsel taciz olayıyla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



"SUSMAM İÇİN TEHDİT ETTİLER"

Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürdürülürken, mağdur kadın, olay sonrası savcılığa şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Mağdur kadın ifadesinde HDP İlçe Başkanlığı'nda yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.'nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu, olayın ortaya çıkmaması için baskı gördüğünü ve konuşmaması için de tehdit edildiğini anlattı.



Savcılığın, başlatılan soruşturmanın içeriği ile ilgili gizlilik kararı verdiği öğrenildi. HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.