Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Çin'de görüldükten sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaştı. ABD'nin koronavirüsün merkezi haline geldiği süreçte, Türkiye salgınla mücadelede başarılı bir tablo sergiledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 13 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun