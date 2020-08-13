13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Çin'den çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları hakkında önemli uyarıda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Çin'de görüldükten sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaştı. ABD'nin koronavirüsün merkezi haline geldiği süreçte, Türkiye salgınla mücadelede başarılı bir tablo sergiledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 13 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun

Bakan Koca 13 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı Hasta sayımızdaki yükseliş... BAKAN KOCA 13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI "HASTA SAYIMIZDAKİ YÜKSELİŞ..."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA