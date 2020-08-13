Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #AkSevda19Yaşında
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "19 yıldır; Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir." dedi.
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14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 18 yılı geride bıraktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yaşını sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj ile kutladı.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR. #AkSevda19Yaşında