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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #AkSevda19Yaşında

Son dakika haberine göre , 'nin 19. kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "19 yıldır; Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir." dedi.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #AkSevda19Yaşında

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 18 yılı geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yaşını sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj ile kutladı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR. #AkSevda19Yaşında

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