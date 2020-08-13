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Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek! Masada Doğu Akdeniz var

Son dakika haberine göre Başkan , ve Konseyi Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek! Masada Doğu Akdeniz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmelerin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.



Astana formatındaki zirve toplantılarının 6'ncısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini, ardından bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almak üzere Katar'a günübirlik bir ziyaret düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu dönemde Merkel'den Trump'a, Putin'den Aliyev'e kadar pek çok liderle telefon diplomasisi yürüttük. Nitekim bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmem olacak." dedi.

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