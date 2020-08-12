12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Son dakika: Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Eski başbakanlardan 'ın kardeşi  İstanbul'da hayatını kaybetti. amcasının vefatını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

92 yaşında vefat eden Erbakan için yarın Fatih Camii'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

FATİH ERBAKAN AMCASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan'ın vefatını sosyal medyadan duyurdu.

Necmettin Erbakanın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti NECMETTİN ERBAKAN'IN KARDEŞİ KEMALETTİN ERBAKAN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA