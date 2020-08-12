Son dakika: Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da hayatını kaybetti. Fatih Erbakan amcasının vefatını sosyal medyadan duyurdu.
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FATİH ERBAKAN AMCASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
92 yaşında vefat eden Erbakan için yarın Fatih Camii'nde tören düzenleneceği öğrenildi.
FATİH ERBAKAN AMCASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan'ın vefatını sosyal medyadan duyurdu.