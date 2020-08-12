YÖK 2020: Üniversiteler Eylül'de mi Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgınının ardından yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul ve lise yeni dönem takvimini açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de üniversiteler oldu. YKS sonuçlarına göre ilk defa tercih yaparak üniversite kaydını yaptıracak öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, üniversiteler Eylül'de mi Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.