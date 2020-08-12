Ales puanı nasıl hesaplanır? Ales soru sayısı 2020 kaç? Ales 1-2-3 puan...
Ales puanı nasıl hesaplanır? Akademik olarak kariyer yapmak isteyen adayların katılım göstereceği ALES sınavı bu hafta sonunda yapılacak. ÖSYM, Ales sınav yerlerini ve giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Adaylar sınav soru sayısı ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediliyor. Peki, Ales puanı nasıl hesaplanır? Ales soru sayısı 2020 kaç? Ales 1-2-3 puan...
Ales puanı nasıl hesaplanır? Ales soru sayısı 2020 kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınav takviminde belirlenen tarihte gerçekleştirilememiş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Adaylar, belirlenen süre içerisinde soruları yanıtlayacaklar. Sınava sayılı günler kala sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, Ales puanı nasıl hesaplanır? Ales soru sayısı 2020 kaç? Ales 1-2-3 puan...
ALES KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. ALES, 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavı bu yıl 16 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara Matematik testinden 50, Türkçe testinden ise 50 soru sorulacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.