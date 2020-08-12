12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Gözler Muharrem İnce'de! Yarın önemli açıklamalarda bulunacak

Son dakika... Yeni parti kuracağı yönündeki iddialarla gündemde olan ’li , yarın saat 10.30'da otelde basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Gözler Muharrem İnce'de! Yarın önemli açıklamalarda bulunacak

Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyünden dün Ankara'ya gitti.

Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu.

Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

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