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İçişleri Bakanlığı: 2'si anne oğul 3 PKK-KCK'lı terörist teslim oldu

, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 /'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisini paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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İçişleri Bakanlığı: 2'si anne oğul 3 PKK-KCK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi. Böylelikle; 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

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