Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eren Bülbül‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz." mesajını paylaştı.
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Twitter'dan önemi bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz. #iyikivarsınEren!" dedi.
Twitter'dan önemi bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz. #iyikivarsınEren!" dedi.
Bakan Albayrak'ın mesajında bir de video yer aldı.