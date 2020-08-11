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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

, "‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan ’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz." mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Twitter'dan önemi bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz. #iyikivarsınEren!" dedi.

Bakan Albayrak'ın mesajında bir de video yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK PAYLAŞIMI

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