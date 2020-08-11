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Son dakika | MSB: Hain plan önlendi! 21 PKK-YPG'li gözaltında...

, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bölgesinde 19 /'li, bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika | MSB: Hain plan önlendi! 21 PKK-YPG'li gözaltında...

MSB, Twitter'dan "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" mesajını verdi.

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