Son dakika | MSB: Hain plan önlendi! 21 PKK-YPG'li gözaltında...
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" dedi.
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MSB, Twitter'dan "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.
Bakanlık ayrıca, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" mesajını verdi.