Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 10 Ağustos Pazartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 858'e yükseldiğini ve bugün bin 193 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 858'e yükseldi. Bugün toplam 62 bin 219 test yapılırken, bin 211 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 241 bin 997 oldu. Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 224 bin 970'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, toplam ağır hasta sayısının ise 603 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" notuyla paylaştı.