İstanbul'daki kazanın ilk raporu hazırlandı

Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.