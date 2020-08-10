Son dakika: Bakan Koca 10 Ağustos verilerini paylaştı! 2 ili dikkat çekti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda iki ilin verilerine dikkat çekti ve uyardı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." diyerek uyarıda bulundu.