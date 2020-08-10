e-okul LGS lise nakil boş kontenjan ve taban puanlar sayfası! 2020 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk yerkeştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri araştırılmaya başlandı. LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri 2 dönem halinde yapılacak. İlk nakil başvuruları bugün başladı. Peki, 2020 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman bitiyor? İşte e-okul LGS lise nakil boş kontenjan ve taban puanlar sayfası...
LGS yerleştirmeye esas nakil başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçların ardından nakil tercih takvimi merak edilmeye başlandı. LGS'nin 1. nakil yerleştirme döneminde tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler bugünden itibaren başvurularını yapabilecekler. Peki, 2020 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman bitiyor? İşte e-okul LGS lise nakil boş kontenjan ve taban puanlar sayfası...
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
LGS1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. İkinci nakil tercihleri ise 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 1. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR
2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için TIKLAYINIZ
2020 Yerel Yerleştirme 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için TIKLAYINIZ
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.