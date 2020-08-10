Son dakika: MSB terör örgütlerine geçit vermiyor! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.