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Son dakika: MSB terör örgütlerine geçit vermiyor! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: MSB terör örgütlerine geçit vermiyor! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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