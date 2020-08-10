LGS 2. tercih işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS'nin birinci nakil yerleştirme döneminde tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler bugünden itibaren başvurularını yapabilecekler. Lise yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler nakil tercih dönemini merak ediyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise 1. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Ağustos'ta başlayan LGS 1. nakil tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.