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MEB duyurdu! LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise 1. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak?

? 2'nci tercih olarak bilinen LGS 1. nakil yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 10 Ağustos'ta başladı. MEB'in takvimine göre nakil işlemlerinin takvimi belli oldu. Peki, LGS 2. tercihleri ne zaman bitiyor? LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise 1. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Giriş Tarihi: 10.08.2020
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MEB duyurdu! LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise 1. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak?

LGS 2. tercih işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, LGS'nin birinci nakil yerleştirme döneminde tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler bugünden itibaren başvurularını yapabilecekler. Lise yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler nakil tercih dönemini merak ediyor. Peki, ? 2020 Lise 1. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

10 Ağustos'ta başlayan LGS 1. nakil tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

e-okul LGS lise nakil boş kontenjan ve taban puanlar sayfası! 2020 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri ne zaman? E-OKUL LGS LİSE NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLAR SAYFASI! 2020 LGS 1. VE 2. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2020 LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB.GOV.TR: LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2020 LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS 2. nakil tercihleri 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LGS 1. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için TIKLAYINIZ

2020 Yerel Yerleştirme 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

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