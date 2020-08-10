meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2020 LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Son dakika... LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıla ilişkin 20-29 Temmuz'da gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Tercih bildiriminde bulunan LGS adayları merak içinde sonuçları araştıyor. Peki, LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Son dakika... LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 yılı LGS tercihleri 20-29 Temmuz'da alınmıştı. Liseye geçiş yapabilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Bugün meraklı bekleyiş sona erdi. LGS tercih sonuçları, MEB'in resmi internet adresinden duyuruldu. Şimdi ise yerleştirmeye esas nakil tercihlerinin takvimi merak ediliyor. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri bu sene iki dönem halinde yapılacak. Peki, LGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 LGS yerleştirmeye esas nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.