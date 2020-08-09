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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan , Samsun'da şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı PENÇE-KAPLAN OPERASYONU BÖLGESİNDE ŞEHİT DÜŞEN SÜLEYMAN URAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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