Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Camii'nde gerçekleştirilen törene Vali Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit babası Arslan Ural, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit annesi Arife Ural ise cenaze evinde taziyeleri kabul etti.