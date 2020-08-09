09 Ağustos 2020, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan çağrı yaptı

, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri resmi hesabı Twitter üzerinden hatırlatmayı sürdürüyor. , bugünde maske, mesafe ve temizlik kurallarının Kovid-19 karşı ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak takipçilerine flaş bir çağrıda bulundu. İşte Bakan Koca'nın o çağrısı...

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Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan çağrı yaptı

, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

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