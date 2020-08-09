Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan çağrı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hatırlatmayı sürdürüyor. Bakan Koca, bugünde maske, mesafe ve temizlik kurallarının Kovid-19 karşı ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak takipçilerine flaş bir çağrıda bulundu. İşte Bakan Koca'nın o çağrısı...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."
BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020