Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

İşte Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı:

Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.