07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Asker uğurlamaları yasaklandı

Son dakika haberine göre Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşma riskini en aza indirgemek adına asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

İşte Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı:

Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.

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