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Son dakika: MSB'den tarihi paylaşım! Dikkat çeken kare

Son dakika haberine göre (), 1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan kalan tarihi bir fotoğrafı paylaştı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: MSB'den tarihi paylaşım! Dikkat çeken kare

Balık pişiren 2 askerin yer aldığı fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan tarihi bir fotoğraf. Güç, cesaret ve kararlılık timsali Kahraman Komandolarımız, zorlu doğa şartlarında hayatlarını idame ettiriyor" ifadelerine yer verildi.

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