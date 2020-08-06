BBC Türkçe'den Türkiye'ye karşı Suriyeliler üzerinden kirli algı operasyonu

HABERİN YÜZ KARASI BBC!



"Cilvegözü Sınır Kapısı Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı" yalanını ortaya atan site, "İsmail gibi 400 kanser hastası Suriyeli, ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor" ifadeleri ile işin aslını bilmesi gerektiği halde haberciliğin yüz karası olmayı sürdürdü.



"Türkiye'den sınırı açmasını istiyoruz... Yaşamak için başka şansım yok." ifadelerini de yeniymiş gibi gündeme tekrardan getirdi.





BBC'DEN TÜRKİYE'YE ALGI OPERASYONU

BBC Türkçe'nin bu tavrı akıllara durgunluk verdi.

Türkiye'nin kucak açtığı 4 milyona yakın Suriyeli vatandaşın varlığından haberdar olmasına bu haberi parlatması BBC Türkçe'ye kara leke olarak bir kez daha yapıştı.