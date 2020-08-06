06 Ağustos 2020, Perşembe
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BBC Türkçe'den Türkiye'ye karşı Suriyeliler üzerinden kirli algı operasyonu

Adında “Türkçe” olan ve yaptığı haberlerle ’yi karalamaya çalışan haberlere imza atan ’den bir algı operasyonu daha geldi. “ Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı” yalanını ortaya atan site, “İsmail gibi 400 hastası Suriyeli, ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor” ifadeleri ile işin aslını bilmesi gerektiği halde haberciliğin yüz karası olmayı sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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BBC Türkçe'den Türkiye'ye karşı Suriyeliler üzerinden kirli algı operasyonu

BBC News Türkçe adıyla 'de faaliyet gösteren ve her seferinde Türkiye karşıtı yalan haberleri ile öne çıkan site bir skandala daha imza attı.

Sözde haber sitesi; İsmail isminde hastası bir Suriyeliyi ön plana çıkararak Türkiye'nin ismini karalamaya çalıştı.

İŞTE GERÇEKLER...

Dün 'nin Twitter hesabından da paylaşılan videolu haberde 04.08.2020'de Türkiye'ye giriş yapmış İsmail'in hayat mücadelesini yeniymiş gibi servis etti.

Bu yalana inanan vatandaşlar ise site gibi haberin doğruluğunu araştırmadan yanlış yönlendirildi.

HABERİN YÜZ KARASI BBC!

"Cilvegözü Sınır Kapısı Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı" yalanını ortaya atan site, "İsmail gibi 400 kanser hastası Suriyeli, ameliyat olabilmek için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor" ifadeleri ile işin aslını bilmesi gerektiği halde haberciliğin yüz karası olmayı sürdürdü.

"Türkiye'den sınırı açmasını istiyoruz... Yaşamak için başka şansım yok." ifadelerini de yeniymiş gibi gündeme tekrardan getirdi.


BBC'DEN TÜRKİYE'YE ALGI OPERASYONU

BBC Türkçe'nin bu tavrı akıllara durgunluk verdi.

Türkiye'nin kucak açtığı 4 milyona yakın Suriyeli vatandaşın varlığından haberdar olmasına bu haberi parlatması BBC Türkçe'ye kara leke olarak bir kez daha yapıştı.

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