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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar koruyacak

Son dakika haberi... , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, () ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin 'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar koruyacak

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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