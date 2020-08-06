Trablus'taki kritik görüşme sonrası Türkiye, Malta ve Libya'dan ortak açıklama geldi

Yapılan açıklama şöyle:



Libya Devleti, Malta Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Libya'daki son durumu ve üç Devlet arasında ortak işbirliği ilişkilerini ele almak üzere 6 Ağustos 2020 tarihinde Trablus'ta bir toplantı düzenlediler.

Malta ve Türkiye, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladılar.

Üç ülke heyetleri IRINI Operasyonuna ve Operasyonun eksikliklerine ilişkin çekincelerini dile getirdiler.

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşıldı:

-Ortak işbirliğinin, Maltalı ve Türk şirketlerin Libya'ya dönüşlerinin ve Libya ile Malta ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasının teşvik edilmesi;

-Yasadışı göçün sadece AB için değil; Libya için de tehdit teşkil ettiği, Libya'nın güney sınırlarının güçlendirilmesine ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Malta ve Türkiye, Libya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanı temin ederek Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu hususta desteklemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir.

-AB'nin kaynak ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak suretiyle yasadışı göçün temel sebepleriyle mücadeleye katılmasının öneminin vurgulanması;

-Mutabık kalınan tüm konuları somut ve uygulanabilir projelere dönüştürmek için çabaları ve işbirliğini koordine etmek üzere ortak bir çalışma ekibi kurulması.