CHP’li belediyenin ‘Karaada’ sınavı! 'Bodrum’un gözbebeği'ni kara günler mi bekliyor?

Karaada, Ege Denizi'nde Bodrum Körfezi içinde bulunuyor. Yat turlarının bilinen gözde bir durağı ve popüler bir turizm bölgesi… Doğal güzelliği, arkeolojik değeri ve mitolojik efsaneleriyle ünlü olan adanın, bir bölümü Muğla İl Çevre Müdürlüğü'ne ait, Kumbahçe Mahallesi olarak bilinen 55 bin metrekarelik diğer bölümü ise Bodrum Belediye mülkiyetinde…

TERMİK TESİS İNŞA İSTEĞİ

2012 yılında bir şirket 99 yıllığına adada jeotermik maden arama yetkisi aldı. Ruhsat, 2015 yılında BE Jeotermal Turizm Yatırımları A.Ş.'ye devredildi. Bu şirket, adaya bir jeotermal tesis inşa etmek için uzun süredir girişimlerde bulunuyor. Şirket, gerekli izin ve işlemleri tamamlayıp 2021 Nisan ayına kadar tesisi açmayı planlıyor.

CHP'li Bodrum Belediyesi, Karaada'da yapılmak istenen jeotermal tesis ile ilgili bugün kritik bir karar verecek. Belediye meclisinde, 55 bin metrekarelik taşınmaz 'Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı' sahibi BE Jeotermal Turizm Yatırımları A.Ş.'ye 10 yıl süre ile tahsisi görüşülecek. Konu belediyenin bugünkü gündeminin 15. maddesi…



KİRALAMAYA BÜYÜK TEPKİ

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Kent Konseyi 'Karaada' için kaygılarını sosyal medya platformlarında dile getirerek kiralamaya karşı çıktı.

MUÇEP, "Karaada Ranta Kurban Edilemez" sloganıyla sosyal medyada "Karaada'ya Dokunma" çağrısı yaptı ve "Karaada'ya tek bir çivi çakılması ihanettir" açıklamalarında bulundu. Bodrum Kent Konseyi de sosyal medyadan yayımladığı bildiride kamuoyuna ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenerek "Yeter" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kent Konseyi de şunları kaydetti: "Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve Belediye Meclis üyelerine sesleniyoruz; Bodrum'un doğası, denizi, koyları, kıyısı, tarihi, kültürü, binası, camı çerçevesi de dahil olmak üzere havası, suyu rant politikalarının ve uygulamalarının işgali, talanı altında yok olmaktadır. Bizler yaşama, yaşam alanlarına, var olana saygılı olarak yaşamak isteyen Bodrumlular işgallere, talana, varlıklarımızı yok eden proje ve uygulamalara 'YETER' diyoruz.

KARAADA'YI KORUMAYA KARARLIYIZ

Gökova cennetinin girişinde, Bodrum kalesinin, kilisenin karşısında yemyeşil dikilmiş Karaada'nın bu güzelliği insana gene yetmiyor, yetmedi. Kıyılarında yüzmek, şifalı suyundan faydalanmak, yürümek, kullanmak ama önce yer altı, yer üstü zenginliğini korumak yetmiyor.

Biz Karaada'yı korumaya kararlıyız... Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve Belediye Meclis üyelerine sesleniyoruz; Siz de Karaada'yı korumaya kararlı olun, doğanın, doğalın tarafında, bunları yok eden projelerin karşısında olun, Karaada size Bodrum'un emaneti, tapulu mülkünüze sahip çıkın!"

HAYRETTİN ŞAŞMAZ /SABAH