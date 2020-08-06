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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: TSK'ya teslim ettik

Son dakika haberi... Başkanı İsmail Demir, Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini, 'ne teslim ettiklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: TSK'ya teslim ettik

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" dedi.

Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: TSKya teslim ettik SON DAKİKA: SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR DUYURDU: TSK'YA TESLİM ETTİK

9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip. Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

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