Bakan Akar, YAŞ'ta terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, YAŞ toplantısında terfi eden, atamaları yapılan general ve amiralleri kutladı, yürütülen faaliyetlere yönelik talimat verdi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da hazır bulundu.