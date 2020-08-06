06 Ağustos 2020, Perşembe
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Bakan Akar, YAŞ'ta terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (YAŞ) toplantısında terfi eden, çeşitli yerlere atanan general ve amirallerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Bakan Akar, YAŞ'ta terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, YAŞ toplantısında terfi eden, atamaları yapılan general ve amiralleri kutladı, yürütülen faaliyetlere yönelik talimat verdi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da hazır bulundu.

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