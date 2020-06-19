Emniyet teşkilatında 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada amir sınıfı personele ilişkin kararının alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, 4 bin 29 personelin bir üst rütbeye terfi ettirildiği ifade edildi.
Emniyet teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda; 230 personel 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 268 personel 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 115 personel 4'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 113 personel emniyet amiri rütbesine, 276 personel başkomiser rütbesine, 3 bin 27 personel komiser rütbesine, terfi ettirilmiştir" denildi.
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