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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

Yaş kararları 2020 listesi son dakika kararı olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti? Sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Yaş kararları 2020 listesi...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 18:42
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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, 2020 Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. Toplantı sonrasında son dakika olarak açıklanan kararlar sonrasında emekli ve rütbe alan isimler belli oldu. Peki, Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti? Yaş kararları 2020 listesi haberimizde...

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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

HANGİ KOMUTANLAR EMEKLİ OLDU? HANGİ KOMUTANLAR TERFİ ETTİ?

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

ALINAN KARARLAR

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.