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Yaş kararları 2020 listesi: Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti?
Yaş kararları 2020 listesi son dakika kararı olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Hangi komutanlar emekli oldu? Hangi komutanlar terfi etti? Sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Yaş kararları 2020 listesi...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 18:42
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