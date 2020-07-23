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Haberler Galeri Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

YAŞ kararları terfi atama listesi! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Yüksek Asgari Şura toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığında 45 dakika süren toplantı sonrasında atama terfi listesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Karar sonrasında terfi atama listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 16:44
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Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

YAŞ kararları terfi atama listesi belli oldu mu? Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Açıklanan kararlar son dakika olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlar neticesinde terfi atama listesi merak ediliyor. Peki, Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? YAŞ kararları terfi atama listesi...

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Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

YAŞ KARARLARI 2020!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

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Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

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Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.

KARA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi etti.

DENİZ KUVVETLERİ

Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti.

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Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

HAVA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe etti.

* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

* 51 albay general oldu.

* 35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

* 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

* 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

* 226 olan general ve amiral sayısı 247'ye yükseltildi.