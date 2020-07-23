ANA SAYFA
Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?
YAŞ kararları terfi atama listesi! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Yüksek Asgari Şura toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığında 45 dakika süren toplantı sonrasında atama terfi listesi yayımlandı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Karar sonrasında terfi atama listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 16:44
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6