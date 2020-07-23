Son dakika: YAŞ kararları terfi atama listesi! Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler?

YAŞ kararları terfi atama listesi belli oldu mu? Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Açıklanan kararlar son dakika olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlar neticesinde terfi atama listesi merak ediliyor. Peki, Yüksek Askeri Şura terfi atama kararları neler? YAŞ kararları terfi atama listesi...