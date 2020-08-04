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Esenyurt D-100 karayolunda torbacı operasyonu: 3 gözaltı

karayolunda polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe alarak yakaladıkları otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde  bulunan bir miktar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Esenyurt D-100 karayolunda torbacı operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'Torbacı' olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sırasında Namık Kemal Mahallesi'nden geçen D-100 karayolunda, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Avcılar yönüne giden aracın yolunu kesen narkotik ekibinden kaçmak isteyen şüpheliler, polis aracına çarptı. Polis ekibi 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 27 gram eroin maddesi, bir miktar para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonuna el konuldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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