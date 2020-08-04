AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim ile İktisat ve İşletme bölümleri ikinci üniversite başvurularını geçen sene 2 Eylül- 18 Ekim tarihlerinde yapmıştı. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.