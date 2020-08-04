AÖF 2. üniversite kayıt 2020: AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak?
AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuru tarihleri her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde açıklanıyor. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim ile İktisat ve İşletme bölümleri ikinci üniversite başvurularını geçen sene 2 Eylül- 18 Ekim tarihlerinde yapmıştı. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıtlar nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İkinci üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları açıklanmıştı. İşte geçtiğimiz yıl yapılan açıklama
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası