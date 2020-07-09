Tunceli polisinden torbacı operasyonu: 6 gözaltı
Tunceli polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda torbacı diye tabir edilen 6 şüpheli yakalandı, 2 kilo 545 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kentte torbacı diye tabir edilen bazı uyuşturucu satıcıları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı bir çok adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramada ise 2 kilo 545 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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