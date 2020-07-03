İstanbul’da 5 ilçede ‘torbacı’ operasyonu: 56 tutuklama
İstanbul’da 5 ilçede eş zamanlı ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanırken 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları...
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere toplam 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.
56 KİŞİ TUTUKLANDI
Dün adli makamlara sevk edilen 59 şahıstan 56'sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 3 şahıs hakkında ise Adli Kontrol Hükümleri uygulandı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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