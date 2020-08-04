Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı: ''Nagazaki ve Hiroşima gibi...''

Ortadoğu'nun önemli ülkeleri arasında yer alan Lübnan'ın Beyrut şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Hem çevredekilerin hem de o sırada denizde olanların çektiği görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Beyrut kaynakları patlamanın patlayıcıların bulunduğu depodaki yangın nedeniyle yaşandığını ifade ederken Beyrut Valisi Mervan Abbud, limanda meydana gelen patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlama sonrası ortaya çıkar mantar bulutu da sosyal medyada atom bombası iddialarına neden oldu.

Akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamadan son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Beyrut Limanı yakınlarında gerçekleşen patlamadan gelen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Bütün dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Beyrut Valisi Abbud, limanda yaşanan patlamayı Nagazaki ve Hiroşima facialarına benzetti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BEYRUT AÇIKLAMASI!

"Kardeş #Lübnan halkının ve #Beyrut'luların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır. #Beirut"