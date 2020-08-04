04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Beyrut'taki büyük patlamanın ardından korkunç bilanço ortaya çıktı! İşte o görüntüler

Beyrut'taki büyük patlamanın ardından korkunç bilanço ortaya çıktı! İşte o görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2020 19:32
Güncelleme:04.08.2020 19:49
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut peş peşe yaşanan 2 büyük patlamayla sarsıldı. Karadan ve denizden görüntülenen büyük patlamanın adeta deniz suyununda etkisiyle atom bombasını andırdığı o anlar cep telefonu kamerlarına yansıdı. Yaşanan patlamalar sonrası ise korkunç bilanço ortaya çıktı. Görüntüler adeta savaş alanını andırdı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Lübnanın başkenti Beyrutta büyük patlama! İşte ilk görüntüler LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'TA BÜYÜK PATLAMA! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Son dakika: Beyruttaki büyük patlama anı denizden görüntülendi BEYRUT'TAKİ BÜYÜK PATLAMA ANI DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı
Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı
Beyrut'taki patlama sonrası korkunç görüntü
Beyrut'taki patlama sonrası korkunç görüntü
Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi
Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Adada mahsur kaldı! SOS yazıp...
Adada mahsur kaldı! "SOS" yazıp...
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Sahilde köpek balığı paniği
Sahilde köpek balığı paniği
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Daha Fazla Video Göster