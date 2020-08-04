04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı: ''Nagazaki ve Hiroşima gibi...''

Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı: ''Nagazaki ve Hiroşima gibi...''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2020 20:45
Akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelen son dakika gelişmelerine kesildi. Beyrut Valisi, son dakika açıklamasında Hiroşima ve Nagazaki'deki tablo ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu durum patlamanın bir kimyasal saldırı olabileceği konusunda iddiaları güçlendirdi. Özellikle bölgedeki gazetecilerin Twitter'dan paylaştıkları videolar patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı
Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı
Beyrut'taki patlama sonrası korkunç görüntü
Beyrut'taki patlama sonrası korkunç görüntü
Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi
Beyrut'taki büyük patlama anı denizden görüntülendi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!
'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Adada mahsur kaldı! SOS yazıp...
Adada mahsur kaldı! "SOS" yazıp...
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Sahilde köpek balığı paniği
Sahilde köpek balığı paniği
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Daha Fazla Video Göster