Beyrut Valisi feci patlamayı ağlayarak anlattı: ''Nagazaki ve Hiroşima gibi...''

Akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelen son dakika gelişmelerine kesildi. Beyrut Valisi, son dakika açıklamasında Hiroşima ve Nagazaki'deki tablo ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu durum patlamanın bir kimyasal saldırı olabileceği konusunda iddiaları güçlendirdi. Özellikle bölgedeki gazetecilerin Twitter'dan paylaştıkları videolar patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.