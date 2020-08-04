ATA AÖF son dakika: ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri...
ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? ATA AÖF ders seçimi işlemleri başladı. Açıklanan tarihlere göre öğrenciler 4-11 Ağustos tarihleri arasında ders seçimi yapabilecek. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi final ve bütünleme sınavları sonrasında başarısız olan öğrenciler ders seçimi yapacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri...
ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bütünleme ve final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, yaz okulu ders seçimi yapacak. Ders seçimi yapmak isteyenler için yaz okulu kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri...
ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ BAŞLADI!
ATA AÖF öğrencileri için yaz okulu ders seçimi işlemleri başladı. 4-11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan ders seçimi kayıtlarında öğrenciler, önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.
YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yaz okulu ders seçimi 11 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. ATA AÖF resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
ATA AÖF yaz okulu duyurusunda öğretim ücretine ilişkin şunlar kaydedildi;
"Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz."
Yapılan duyuruda yaz okulu sınavlarının pandemi sürecinin el vermesi durumunda yüz yüze yapılacağı; aksi takdirde ise online olarak gerçekleştirileceği de vurgulandı.
ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
"Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 04.08.2020 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Öğrencilerimiz yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Ders seçimi 04.08.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler."