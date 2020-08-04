ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bütünleme ve final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, yaz okulu ders seçimi yapacak. Ders seçimi yapmak isteyenler için yaz okulu kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl, nereden yapılır? Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders tercihleri...

ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ BAŞLADI!

ATA AÖF öğrencileri için yaz okulu ders seçimi işlemleri başladı. 4-11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan ders seçimi kayıtlarında öğrenciler, önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.