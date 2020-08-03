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Taksim'deki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar

’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Taksim'deki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden vatadaş, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu'nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor.

Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Taksimdeki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar TAKSİM'DEKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİNİN ARDINDAN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! YİNE İŞ BAŞINDALAR

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